Público começa a lotar o Maison Borges para o BRTL Fight Combat em Rio Branco neste sábado

Realização é considerada o maior evento de MMA da região Norte

O Maison Borges, em Rio Branco, já está tomado pelo público que acompanha a chegada das primeiras atrações do BRTL Fight Combat neste sábado (27). Considerado o maior evento de MMA da região Norte, o torneio promete uma noite de muita emoção, com disputas de cinturão e lutas que movimentam a cena local e nacional.

Público começa a lotar o Maison Borges para o BRTL Fight Combat em Rio Branco. Foto: ContilNet

Desde o início da noite, o público começou a ocupar o espaço, que está praticamente lotado. O clima é de festa e expectativa para os confrontos que vão colocar frente a frente alguns dos principais nomes do MMA acreano e brasileiro.

Entre os torcedores, o sentimento é de apoio e confiança. Wellerson, da academia RF Team, destacou a preparação do atleta Bruno Almeida, que vai em busca de mais uma vitória.
“Tô na torcida pelo Bruno Almeida, que já vem de duas vitórias nesse evento e agora busca a terceira. Ele treinou bastante pra isso”, disse.

Já Ian Nobre ressaltou o impacto positivo que o BRTL Fight tem para o estado.
“Um evento desse porte é muito bom para o reconhecimento dos atletas acreanos. Além de incentivar as pessoas a conhecerem mais sobre as artes marciais, valoriza os talentos locais”, afirmou.

Realização é considerada o maior evento de MMA da região Norte. Foto: ContilNet

O card desta edição traz confrontos de grande peso, incluindo lutas válidas por cinturão e até mesmo o aguardado duelo entre influenciadores, que vem chamando atenção nas redes sociais. Com ingressos esgotados, o evento deve consolidar mais uma vez o BRTL Fight como uma das principais vitrines do MMA no Norte do país.

