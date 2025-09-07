Público começa a se concentrar para o desfile de 7 de setembro em Rio Branco

O público começa a aglomerar para acompanhar o tradicional desfile de 7 de setembro, na capital acreana.

O evento começa em frente ao Palácio Rio Branco, e percorrerá diversas ruas da cidade em alusão ao dia da independência, com desfile de diversas forças e entidades militares.

Luzinete Margarida da Silva é uma das acreanas que se concentra em frente ao Palácio, e veio a realização para prestigiar sua filha.

“Ela vai desfilar pelo colégio militar Tiradentes, estou ansiosa pra ver ela. Ela está muito animada pro dia de hoje”, revelou.

O evento é marcado por apresentações cívicas e culturais, simbolizando o patriotismo e a valorização da história nacional.

Veja o vídeo: