Quadrilha do Sul enganava idosos com falsos prêmios de loteria

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou nesta quinta-feira (12/9) uma quadrilha oriunda do sul do país especializada em golpes de prêmios de loteria contra pessoas idosas. A ação conjunta da 2ª e da 6ª Delegacia de Polícia (Asa Norte e Paranoá, respectivamente) resultou na prisão em flagrante dos suspeitos e na apreensão de grandes quantias em dinheiro — incluindo moeda estrangeira — e entorpecentes.

Pelo menos quatro mulheres idosas, residentes em áreas nobres de Brasília, foram vítimas do esquema. Os criminosos faziam com que elas acreditassem ter ganhado prêmios milionários, exigindo pagamentos em dinheiro ou transferências bancárias para a liberação dos supostos valores.

Em algumas ocasiões, os golpistas chegaram a acompanhar pessoalmente as vítimas até agências bancárias e residências para efetivar a fraude.