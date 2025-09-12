Quadrilha que aplicava golpes com venda de motos é presa no DF

Policiais militares do 9º Batalhão (Gama) prenderam, na noite desta sexta-feira (12/9), quatro integrantes de uma quadrilha especializada em golpes com a falsa venda de motocicletas. A ação, conduzida pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 29), ocorreu em um estabelecimento comercial na região do Gama, no Distrito Federal.

Leia também

Segundo a corporação, os criminosos não atuavam apenas no DF, mas também em outros estados, causando prejuízos que podem chegar a R$ 1 milhão.

O esquema consistia em anunciar motos — geralmente modelos da Honda — como novas e a preços abaixo do mercado. As vítimas, muitas de fora do DF, eram convencidas a pagar um sinal de cerca de R$ 1 mil para garantir a compra. Após o pagamento, os golpistas desapareciam ou enrolavam a entrega do veículo. Ao cobrar a devolução do valor, as vítimas recebiam a exigência de uma suposta “multa por quebra de contrato”.

Para passar credibilidade, o grupo utilizava uniformes com o logotipo da Honda, crachás falsos, notas fiscais e contratos fraudulentos.

Os quatro suspeitos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia, que seguirá com as investigações para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas. A polícia orienta que quem tenha sido lesado pelo golpe procure a delegacia mais próxima para registrar ocorrência.