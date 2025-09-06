Quais os milagres de Carlo Acutis, que será canonizado neste domingo

Conhecido como padroeiro da internet, Carlo Acutis será canonizado pelo Vaticano neste domingo (7/9). O jovem italiano morreu em 2006 e uniu a paixão pela tecnologia com a fé católica para criar um site para evangelização.

O processo para reconhecer um santo pode levar décadas. No entanto, no caso de Acutis, levou apenas 12 anos, desde o primeiro feito dele que a igreja reconhece como milagre.

Estátua no orfanato Oasis de la Piedad, a primeira de Carlo Acutis abençoada pelo Papa

Carlo Acutis

Carlo Acutis possui uma paróquia universitária em sua homenagem em São Paulo

Ribeirão Preto recebeu relíquia do padroeiro da internet, Carlo Acutis

Carlo Acutis

Quem é Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em 1991, na Inglaterra, mas foi criado em Milão, na Itália, e desde cedo demonstrou devoção à Igreja Católica.

Diagnosticado com leucemia, morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, justamente no Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Apaixonado por computação, ele catalogou milagres reconhecidos pela Igreja em um site que segue ativo até hoje.

Após a morte, dois milagres foram atribuídos ao jovem.

Milagres de Carlo Acutis

O primeiro feito que a igreja reconhece como milagre de Carlo Acutis ocorreu em Campo Grande (MS), onde ele curou o brasileiro Matheus Vianna.

A criança foi diagnosticada com um problema congênito no pâncreas aos 2 anos de idade, que não o deixava se alimentar direito. Ele foi curado após tocar em uma roupa manchada com sangue de Acutis.

O segundo milagre aconteceu na Costa Rica, com a recuperação de uma jovem após um acidente de bicicleta, em 2022. Segundo o Vatican News, a mulher, identificada como Valeria, estava internada com poucas chances de sobrevivência, mas foi curada dias após a mãe dela rezar na tumba de Acutis, em Assis, na Itália.

Carlo Acutis foi beatificado em 2020 e, agora, será oficialmente canonizado pelo papa Leão XIV em cerimônia na Praça de São Pedro. O evento estava previsto para abril, mas foi adiado devido à morte do papa Francisco.

Apelidado de “santo de calça jeans”, “santo millennial” e “santo influencer”, Acutis foi jovem admirador da tecnologia. Em vida, ele usou os conhecimentos em programação para criar um site que catalogava milagres ao redor do mundo, para compartilhar a beleza da presença de Jesus na Eucaristia com o maior número de pessoas possível.