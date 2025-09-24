Quase metade dos acreanos está endividada, e mais de 13 mil dívidas já foram renegociadas, diz Serasa

O Mapa da Inadimplência de julho de 2025, divulgado pela Serasa, mostrou que o Acre segue entre os estados com maiores índices de endividamento no país. Segundo o levantamento, 46,52% da população adulta acreana está inadimplente, percentual que coloca o estado em segundo lugar da região Norte, atrás apenas do Amazonas.

No cenário nacional, o levantamento revelou que o Brasil chegou a 78,2 milhões de pessoas endividadas em julho, alta de 0,37% em relação a junho e quase 6 milhões a mais que no mesmo período de 2024. A maior parte das dívidas no país está concentrada em cartões de crédito e bancos.

Além do crescimento da inadimplência, o estudo mostrou também avanços na renegociação de dívidas. Em julho, foram firmados 5,8 milhões de acordos no Serasa Limpa Nome, com valor médio de R$ 736 cada. No total, mais de R$ 11,1 bilhões foram renegociados.

O Acre aparece em destaque nesse cenário: mais de 13 mil acordos foram fechados no estado, o segundo maior número da região Norte. O levantamento aponta ainda que 22% de todos os acordos no Brasil foram firmados com empresas securitizadoras, que atuam no mercado financeiro transformando dívidas, como faturas de cartão e empréstimos, em títulos negociados no mercado de capitais.

Apesar dos números expressivos, ainda existem 623 milhões de ofertas de renegociação ativas na plataforma. No Acre, o volume também é significativo: mais de 2 milhões de propostas seguem disponíveis para a população. Em todo o país, o valor total das ofertas ultrapassa R$ 973 bilhões.

Diante desse cenário, a renegociação é um passo essencial para retomar o controle financeiro. Plataformas como o Serasa Limpa Nome oferecem oportunidades de desconto e condições facilitadas para quitação das dívidas, permitindo que milhares de brasileiros e acreanos reorganizem suas finanças e evitem que o endividamento comprometa a qualidade de vida.