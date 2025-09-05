Quem é Carlo Acutis, o “influencer de Deus” que será canonizado no domingo

Carlo Acutis (1991–2006) será canonizado neste domingo (7/9), no Vaticano. Apelidado de “influencer de Deus” e popularmente chamado de “padroeiro da internet”, o jovem italiano usou suas habilidades de computação para evangelizar, criando um catálogo online de milagres eucarísticos. Nascido em Londres e criado em Milão, morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, vítima de leucemia.

Por que ele será declarado santo

A canonização ocorre após o reconhecimento de dois milagres atribuídos à sua intercessão:

Brasil (Campo Grande–MS): a cura de um menino com pâncreas anelar após contato com uma relíquia de Carlo. Catholic News AgencyAleteia

Costa Rica (2022): a recuperação de uma jovem após grave acidente de bicicleta, depois que a mãe rezou no túmulo do jovem em Assis. Vatican News

A cerimônia de canonização

A celebração será presidida pelo Papa Leão XIV, no domingo (7 de setembro), em Roma. A data havia sido adiada após a morte do Papa Francisco, em abril de 2025, e foi reagendada para o Jubileu — Carlo será canonizado junto com Pier Giorgio Frassati. Vatican News+1The Washington Post

Legado digital e espiritual

Carlo ficou conhecido por conciliar fé e tecnologia, evangelizando com linguagem jovem e recursos digitais (site, exposições e materiais multimídia). Sua história tem sido apresentada como referência para a geração conectada e para a pastoral no ambiente online. AP News

📌 Fontes principais: Vatican News; Associated Press; Catholic News Agency; Washington Post.

✍️ Redigido por ContilNet