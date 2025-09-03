Quem é o empresário de jogadores mais poderoso do Brasil e que tem R$ 300 milhões a receber de clubes

Discreto e avesso a entrevistas, Giuliano Bertolucci, 53, concentra hoje parte das principais negociações do futebol brasileiro — e mantém forte influência também no mercado europeu. Herdeiro do Grupo Lorenzetti, ele começou no futebol nos anos 1990, a partir da gestão da Euro Export no Juventus-SP, e virou peça-chave em transações envolvendo estrelas que atuam no Brasil e no exterior.

Origem e ascensão

Paulistano, Bertolucci é filho de Antonio Bertolucci (morto em 2011), então presidente do conselho da Lorenzetti. Seus primeiros grandes movimentos foram a intermediação da saída de Deco para Portugal e, depois, negociações de Luisão, Thiago Motta e Alex.

Nos bastidores do Corinthians conheceu Kia Joorabchian, parceiro com quem passou a liderar operações entre clubes brasileiros e ingleses.

“Eu vivo o futebol, vejo jogos quase todos os dias e viajo muito para estar no mercado na hora certa”, disse em 2023.

R$ 300 milhões a receber

Estimativas citadas por dirigentes apontam que Bertolucci tem mais de R$ 300 milhões a receber de grandes clubes por intermediações e empréstimos. Entre os devedores estariam:

Corinthians : mais de R$ 78 milhões ;

São Paulo : cerca de R$ 45 milhões ;

Fluminense : mais de R$ 20 milhões ;

Vasco : mais de R$ 10 milhões ;

Atlético-MG: cerca de R$ 6 milhões.

Mesmo assim, ele preserva relações e evita retaliações — seu nome é associado à seriedade e cumprimento de palavra nas mesas de negociação.

Rede e estilo

Além de parceiros como Beto Fedato, Júlio Taran e Carlos Meinberg Neto, Bertolucci opera com uma malha de olheiros que acompanha categorias a partir do sub-11. Pessoas próximas o descrevem como simples no trato e no visual, apesar do alto padrão de vida.

Jogadores representados (seleção)

Entre os atletas ligados ao empresário, estão: Bruno Guimarães (Newcastle), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Luiz (Nottingham Forest), Matheus Cunha (Wolves), Pedro e Cebolinha (Flamengo), Andreas Pereira e Piquerez (Palmeiras), Oscar (São Paulo), David Neres (Napoli), Ângelo (Al-Nassr), Andrey Santos e Deivid Washington (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Danilo (Botafogo), Caio Henrique (Monaco).

Negociações gigantes

Oscar → Shanghai SIPG (2016) : operação estimada em £52 milhões (à época, cerca de R$ 218 mi ; corrigido, perto de R$ 397 mi ).

Philippe Coutinho → Barcelona (2018): negócio de €130 milhões (cerca de R$ 507 mi à época; hoje, por volta de R$ 925 mi corrigidos).

Expansão: SAF da Ferroviária

A família Bertolucci comprou 92% da SAF da Ferroviária (Araraquara-SP). A gestão diária está com o filho “Pipo” Bertolucci. A ideia é formar atletas, dar vitrine nas competições (Série B/Paulistão) e integrar a base ao mercado.

O plano inclui novo centro de treinamento (quase 10 mil m²), com 4 campos, 40 dormitórios (até 144 atletas), 2 academias, 3 vestiários, auditório e refeitório para 120 pessoas — investimento estimado em R$ 30 milhões.

📌 Fonte: ge

