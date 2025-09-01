quem-era-o-policial-executado-na-frente-do-filho-ao-sair-da-igreja

O policial civil assassinado a tiros na noite desse domingo (31/8), após sair de uma igreja no bairro Balneário, no Rio de Janeiro, é Elber Fares (foto em destaque), lotado na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis). O crime ocorreu por volta das 21h e foi presenciado pelo filho do agente.

Câmeras de segurança registraram a ação. Em carro se aproximou do veículo de Elber e, no momento em que ele abria a porta, foi surpreendido pelos disparos.

Leia também

Testemunhas relataram que o policial foi atingido por muitos tiros. Logo após os disparos, o filho da vítima corre em desespero até o pai, que cai no chão. O atirador, então, retorna ao carro e foge.

Fares chegou a ser socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigações

As primeiras informações apontam que traficantes da região podem estar envolvidos no crime, uma vez que há disputas pelo controle de comunidades de Angra. Uma força-tarefa foi montada na rodovia Rio-Santos logo após o assassinato, com revista em veículos para tentar localizar os suspeitos.

Equipes também analisam imagens de câmeras de segurança de comércios e do estádio municipal, próximo ao local do crime.

A investigação da 166ª DP vai apurar se o caso tem ligação direta com a atuação de facções criminosas na região.