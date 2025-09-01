Quem era o policial executado na frente do filho ao sair da igreja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
quem-era-o-policial-executado-na-frente-do-filho-ao-sair-da-igreja

O policial civil assassinado a tiros na noite desse domingo (31/8), após sair de uma igreja no bairro Balneário, no Rio de Janeiro, é Elber Fares (foto em destaque), lotado na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis). O crime ocorreu por volta das 21h e foi presenciado pelo filho do agente.

Câmeras de segurança registraram a ação. Em carro se aproximou do veículo de Elber e, no momento em que ele abria a porta, foi surpreendido pelos disparos.

Leia também

Testemunhas relataram que o policial foi atingido por muitos tiros. Logo após os disparos, o filho da vítima corre em desespero até o pai, que cai no chão. O atirador, então, retorna ao carro e foge.

Fares chegou a ser socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigações

As primeiras informações apontam que traficantes da região podem estar envolvidos no crime, uma vez que há disputas pelo controle de comunidades de Angra. Uma força-tarefa foi montada na rodovia Rio-Santos logo após o assassinato, com revista em veículos para tentar localizar os suspeitos.

Equipes também analisam imagens de câmeras de segurança de comércios e do estádio municipal, próximo ao local do crime.

A investigação da 166ª DP vai apurar se o caso tem ligação direta com a atuação de facções criminosas na região.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.