Quem pode se classificar para a Copa do Mundo nesta quinta; confira aqui

Uruguai, Paraguai e Colômbia jogam em casa e dependem só de si nas Eliminatórias; na África, Marrocos pode carimbar vaga na sexta (5/9)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Copa do Mundo de 2026 já tem 13 seleções classificadas, incluindo os três países-sede (Canadá, Estados Unidos e México). Além deles, estão garantidos Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão, Argentina, Brasil e Equador. A Nova Caledônia já assegurou presença na repescagem intercontinental.

Ernesto Ryan/Getty Images

Nesta quinta-feira (4/9), os três últimos classificados diretos da América do Sul podem ser definidos. Uruguai, Paraguai e Colômbia atuam em casa e dependem apenas de seus resultados para confirmar a vaga no Mundial.

  • Mesmo em caso de derrota, as três seleções ainda podem se classificar se a Venezuela (7ª colocada, com 18 pontos) perder para a Argentina, no Monumental de Núñez.

Cenário na África

Pela Confederação Africana de Futebol, a primeira vaga do continente pode sair na sexta-feira (5/9):

  • Marrocos, líder do Grupo E, se classifica se vencer o Níger em casa e a Tanzânia não ganhar do Congo fora.

📌 Fonte: Conmebol e CAF
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.