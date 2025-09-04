Quem pode se classificar para a Copa do Mundo nesta quinta; confira aqui

A Copa do Mundo de 2026 já tem 13 seleções classificadas, incluindo os três países-sede (Canadá, Estados Unidos e México). Além deles, estão garantidos Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão, Argentina, Brasil e Equador. A Nova Caledônia já assegurou presença na repescagem intercontinental.

Nesta quinta-feira (4/9), os três últimos classificados diretos da América do Sul podem ser definidos. Uruguai, Paraguai e Colômbia atuam em casa e dependem apenas de seus resultados para confirmar a vaga no Mundial.

Mesmo em caso de derrota, as três seleções ainda podem se classificar se a Venezuela (7ª colocada, com 18 pontos) perder para a Argentina, no Monumental de Núñez.

Cenário na África

Pela Confederação Africana de Futebol, a primeira vaga do continente pode sair na sexta-feira (5/9):

Marrocos, líder do Grupo E, se classifica se vencer o Níger em casa e a Tanzânia não ganhar do Congo fora.

📌 Fonte: Conmebol e CAF

✍️ Redigido por ContilNet