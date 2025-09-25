25/09/2025
Radialista se despede do filho que morreu durante acidente em Sena: “Que Deus o receba”

O corpo de Marcinho será sepultado às 17h desta quinta-feira, no Cemitério São João Batista

O radialista Márcio Farias, que perdeu seu filho Marcinho, de 15 anos, em um grave acidente de trânsito em Sena Madureira, deixou uma mensagem nas redes sociais após a tragédia, nesta quinta-feira (25).

SAIBA MAIS: Tragédia: adolescentes morreram em Sena Madureira no dia do aniversário da cidade

Marcio Farias e o filho Marcinho/Foto: Reprodução

Além do garoto, outro adolescente também perdeu a vida: Maicon, de 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário.

Nas redes sociais, o pai de Marcinho se despediu do filho de forma breve:

“Vá com Deus, meu filho… Que Deus o receba em sua glória divina”, escreveu.

O corpo de Marcinho será sepultado às 17h desta quinta-feira, no Cemitério São João Batista.

As vítimas são dois jovens/Foto: Reprodução

Entenda o acidente

Segundo informações, os dois trafegavam em um carro pela Rua Cunha Vasconcelos quando, em determinado momento, colidiram contra uma caminhonete que estava estacionada. Por conta do impacto violento, os jovens morreram antes mesmo de receber qualquer atendimento.

Outro jovem que também estava no veículo fraturou as pernas e foi encaminhado para Rio Branco. Já o motorista, que segundo consta é menor de idade, sobreviveu, mas ficou ferido.

