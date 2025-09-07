Rafael Barbosa, O Faixa, faz vídeo divulgando show especial de Independência neste domingo

O humorista Rafael Barbosa, mais conhecido como O Faixa, movimentou as redes sociais neste domingo (7) ao publicar um vídeo divertido convidando o público para o show de stand-up especial de Independência. O evento será realizado no Garage Motoclube, em Rio Branco, a partir das 19h30.

O vídeo publicado pelo comediante arrancou gargalhadas dos seguidores, que reagiram em peso ao convite descontraído. O Faixa destacou que a apresentação promete muitas surpresas e momentos de humor inesquecíveis.

Além dele, o espetáculo contará com a participação especial do humorista Geovany Calegario, garantindo ainda mais boas risadas para o público presente.

Os ingressos ainda estão disponíveis, e quem quiser participar da noite de humor pode garantir a entrada para celebrar a data em clima de descontração.