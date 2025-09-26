Raimundão recebe alta após dias internado e deixa carta para agradecer equipe médica

Após dez dias internado por uma infecção pulmonar, o ativista ambiental e seringueiro Raimundo Mendes de Barros, conhecido como Raimundão, recebeu alta do Pronto-Socorro de Rio Branco na manhã desta sexta-feira (26). Primo de Chico Mendes, ele aproveitou o momento para escrever uma carta de agradecimento à equipe médica que o acompanhou durante o tratamento.

No bilhete, Raimundão destacou o acolhimento recebido durante a internação. “Agradecimento à direção desta casa de saúde, através de seu diretor, médicos e funcionários, pelo afeto e bom atendimento que este velhinho recebeu. Sou grato por tudo, leito nº 408. Raimundo Mendes de Barros, seringueiro e ativista ambiental” escreveu.

O ambientalista foi internado inicialmente no hospital de Xapuri, no último dia 16, após apresentar falta de ar. Diagnosticado com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), resultado da exposição prolongada à fumaça da defumadeira e do hábito de fumar, ele precisou ser transferido no dia 17 para o pronto-socorro da capital, onde ficou em uso de oxigênio até apresentar melhora no quadro clínico.

A família confirmou que Raimundão retorna ainda nesta sexta para Xapuri. “Ter ele de volta em casa é um dos melhores presentes. É um presente de Natal antecipado”, disse Ronaira Barros, filha do seringueiro, ao g1 Acre.

Figura histórica na luta socioambiental, Raimundão atuou ao lado de Chico Mendes na defesa da floresta amazônica. Ele é um dos idealizadores da Reserva Extrativista Chico Mendes, criada em 1990, que hoje abriga mais de 3 mil famílias. Neste ano, chegou a ser alvo de ameaças durante a Operação Suçuarana, voltada ao combate de crimes ambientais no Acre.