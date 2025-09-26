Refis Saerb: consumidores têm até 31 de dezembro para negociar dívidas de água em Rio Branco

O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) segue até o dia 31 de dezembro deste ano, oferecendo aos consumidores inadimplentes a chance de quitar débitos com descontos de até 95%. A iniciativa busca facilitar a regularização de contas atrasadas e evitar cortes no fornecimento.

Segundo o Saerb, mais de 23 mil usuários acumulam dívidas com a empresa, alguns sem pagar há quase quatro anos. O cenário compromete a capacidade de investimento em infraestrutura e a expansão da rede de abastecimento.

O programa permite, ainda, o parcelamento em até 60 vezes, além de descontos expressivos em juros e multas. A medida foi criada para alcançar especialmente as famílias em maior vulnerabilidade, ampliando as possibilidades de renegociação.

De acordo com o diretor-presidente do Saerb, Enoque Lima, os recursos obtidos com o Refis serão fundamentais para melhorar o serviço e garantir regularidade no fornecimento, sobretudo em áreas que enfrentam instabilidade.

Rio Branco mantém ainda a tarifa de água mais baixa entre as capitais da Região Norte, com taxa social de R$ 19,19 e residencial de R$ 38,37, o que reforça o caráter acessível do serviço mesmo em tempos de dificuldades econômicas.