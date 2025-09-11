Registro raro flagra sucuri devorando tucano; imagens impressionam

11/09/2025
Universo POP
Um registro raro chamou a atenção em um balneário de Bonito, no Mato Grosso do Sul: uma sucuri foi filmada enquanto predava um tucano, um comportamento pouco documentado na natureza.

Tucano se torna presa de sucuri em flagrante impressionante em Bonito/Foto: Reprodução

As imagens foram feitas por Karoll (@koisasdekarolloficiall), que autorizou a divulgação do material. O vídeo impressiona ao mostrar um encontro improvável entre predadores, mas que terminou com a vitória da sucuri.

Esse tipo de interação evidencia a complexidade da cadeia alimentar na região. Espécies carismáticas e reconhecidas como predadoras, como o tucano, podem eventualmente se tornar presas de grandes serpentes, reforçando a dinâmica de equilíbrio natural no ecossistema sul-mato-grossense.

ASSISTA:

