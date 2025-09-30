“Revolta e dor”: sobrevivente e familiares criticam laudo do acidente da Via Verde

O laudo pericial do grave acidente ocorrido em abril deste ano na Terceira Ponte, em Rio Branco, gerou forte reação entre sobreviventes e familiares das vítimas. Durante coletiva de imprensa, Raiane Xavier, que sobreviveu à colisão, e Gigliane, esposa de Carpegiane Lopes, compartilharam o impacto emocional e as dificuldades enfrentadas desde a tragédia.

Raiane, 31 anos, descreveu a sensação de reviver o acidente ao receber o resultado do laudo:

“É revoltante. É uma situação muito difícil rever tudo isso que aconteceu naquele dia. Eu tô sofrendo muito, não consigo dormir direito, nem viver minha vida em paz. Vejo uma caminhonete vermelha e me tremo, porque vi no dia do acidente quando o veículo veio em minha direção. Todo dia eu choro e penso nesse acidente. Esse homem destruiu nossas vidas e agora com esse laudo, não tem mais nem o que ser feito, só esperar a justiça de Deus, porque a justiça aqui da terra está falhando.”

Gigliane, esposa de Carpegiane, também manifestou indignação com os resultados:

“Senti uma dor pior do que no dia em que soube que meu marido havia falecido. Estávamos esperando algo diferente, mas a impunidade é muito grande. Saber que o laudo não conseguiu determinar com precisão a velocidade da caminhonete foi frustrante. Agora, está nas mãos do Ministério Público, e eu peço que tenham misericórdia da nossa dor e que ele seja punido de verdade, não apenas andando por aí como se nada tivesse acontecido.”

O acidente envolveu uma caminhonete que atingiu três motocicletas, resultando na morte de três pessoas e deixando Raiane gravemente ferida. Apesar das limitações do laudo em determinar detalhes como a velocidade exata do veículo, o motorista Talysson Duarte já foi indiciado por homicídio doloso, sem intenção de matar. A expectativa dos familiares é que o processo siga no Ministério Público e, posteriormente, ao Poder Judiciário, garantindo que a justiça seja cumprida.