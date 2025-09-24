Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky

Rihanna anunciou nesta quarta-feira (24/9) o nascimento de sua terceira filha, Rocki Irish Mayers. A artista publicou no Instagram fotos na maternidade e revelou que o parto ocorreu em 13 de setembro de 2025 (data confirmada na postagem). Com a chegada de Rocki, ela e A$AP Rocky agora são pais de três crianças: RZA Athelston (2022) e Riot Rose (2023). Billboard+3Instagram+3People.com+3
A escolha do nome mantém a tradição da família com iniciais "R" e, segundo a imprensa internacional, a dupla vinha "torcendo por uma menina" durante a gestação — algo que Rocky comentou recentemente em entrevistas.
A gravidez foi revelada em maio, no tapete vermelho do Met Gala, quando Rihanna exibiu o barrigão. O anúncio do nascimento levou fãs a associarem as luvas/itens de boxe vistos nas imagens a uma possível referência lúdica a "Rocky" (dos filmes), jogo que a web adorou especular.
