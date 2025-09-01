Rio Branco registra queda de 34% nos homicídios entre janeiro e agosto, diz Sejusp

O número de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) em Rio Branco apresentou uma redução expressiva entre janeiro e agosto deste ano. De acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (1) pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), os homicídios caíram 34% no total da capital.

A região que mais se destacou foi a 3ª Regional, que engloba bairros como São Francisco, Tancredo Neves, Jorge Lavocat, Irineu Serra e Alto Alegre. Nessa área, os crimes violentos caíram pela metade. Já na 2ª Regional, que inclui localidades como Cidade do Povo, Belo Jardim, Taquari, Vila Acre, Santa Inês e Santo Afonso, a queda foi de 10%.

Segundo a Sejusp, os resultados refletem as políticas de segurança implementadas pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Rio Branco. Um dos principais reforços tem sido o videomonitoramento, que já conta com mais de 250 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, acompanhadas em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Além disso, o monitoramento permanente de 103 locais de grande circulação tem contribuído para inibir crimes e agilizar o trabalho das forças de segurança. Estão entre esses pontos o circuito da Gameleira, Mercado Velho, Parque Chico Mendes, Horto Florestal, Praça da Revolução, Praça Povos da Floresta e Lago do Amor.