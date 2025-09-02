Rio Iaco chega a apenas 50 centímetros e ribeirinhos ficam sem condições de navegar

Além do Iaco, a situação também é bastante complicada nos rios Macauã e Caeté

As centenas de famílias que residem nas comunidades do rio Iaco, em Sena Madureira, vêm enfrentando várias dificuldades nesta época do ano em relação à navegação. Com a estiagem, o nível do rio está cada vez mais baixo e, em determinados trechos, os moradores precisam empurrar as embarcações.

Rio Iaco chega a apenas 50 centímetros e ribeirinhos ficam sem condições de navegar/Foto: Reprodução

De acordo com Carlos Dávila, representante da Defesa Civil em Sena, nesta terça-feira (2) a régua amanheceu marcando apenas 50 centímetros, bem abaixo da cota de alerta, que é de 14 metros. “Na verdade, a gente observa um contraste. No início do ano, o nível chegou a ultrapassar os 14 metros e agora os ribeirinhos enfrentam dificuldades para navegar. Todos os dias fazemos esse monitoramento e encaminhamos os dados aos setores competentes”, destacou.

Diante das dificuldades para viajar de barco, os ribeirinhos estão recorrendo aos ramais.

