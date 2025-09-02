Rio Iaco chega a apenas 50 centímetros e ribeirinhos ficam sem condições de navegar

As centenas de famílias que residem nas comunidades do rio Iaco, em Sena Madureira, vêm enfrentando várias dificuldades nesta época do ano em relação à navegação. Com a estiagem, o nível do rio está cada vez mais baixo e, em determinados trechos, os moradores precisam empurrar as embarcações.

De acordo com Carlos Dávila, representante da Defesa Civil em Sena, nesta terça-feira (2) a régua amanheceu marcando apenas 50 centímetros, bem abaixo da cota de alerta, que é de 14 metros. “Na verdade, a gente observa um contraste. No início do ano, o nível chegou a ultrapassar os 14 metros e agora os ribeirinhos enfrentam dificuldades para navegar. Todos os dias fazemos esse monitoramento e encaminhamos os dados aos setores competentes”, destacou.

Diante das dificuldades para viajar de barco, os ribeirinhos estão recorrendo aos ramais.

Além do Iaco, a situação também é bastante complicada nos rios Macauã e Caeté.