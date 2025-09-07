RJ: Flávio diz que verdadeira trama golpista é julgamento de Bolsonaro

Rio de Janeiro — O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, neste domingo (7/9), que a “verdadeira trama golpista” é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração do filho 01 de Bolsonaro foi dada durante manifestação pró-anistia em Copacabana, no Rio de Janeiro. No 7 de Setembro, apoiadores do ex-presidente tentam pressionar o avanço da pauta no Congresso Nacional.

Bolsonaro é um dos oito réus que estão sendo julgados desde a semana passada pela Primeira Turma do STF por suposta tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito.

Quatro sessões do julgamento estão marcadas para esta semana, entre terça-feira (9/7) e sexta-feira (12/9). A expectativa é de que os ministros do STF concluam a análise do caso no último dia.

Flávio: Alcolumbre precisa “cumprir palavra”

Questionado pela reportagem, Flávio afirmou que espera que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), paute a votação da anistia, como prometido na eleição para a presidência da Casa.

Leia também

Segundo o senador, Alcolumbre teria prometido pautar o perdão dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. Flávio reforçou que espera que o presidente do Senado “cumpra a palavra”, argumentando que “não existe anistia sem Bolsonaro”.

Também presente em Copacabana, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem saiu em defesa ao ex-presidente, citando resultados alcançados no governo Bolsonaro no campo da economia e segurança pública.

Ramagem alegou que “o sistema se voltou contra todos nós”. “Começaram a nos perseguir, nos calar, nos censurar, nos processar, querem nos prender. Os momentos são sombrios, eles são trevas, nós somos verdade e luz”, declarou.