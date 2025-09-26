Rodrigues Alves se prepara para a 9ª edição do Festival da Banana com atrações nacionais

O município de Rodrigues Alves já está em contagem regressiva para a realização da 9ª edição do Festival da Banana, que acontece entre os dias 2 e 5 de outubro, ao lado do estádio Pedro Santana. A festa promete movimentar a cidade com shows nacionais, apresentações regionais e uma feira repleta de produtos derivados da fruta que é símbolo da economia local.

De acordo com o prefeito Salatiel Magalhães, a abertura do evento, marcada para o dia 2, às 19h, terá como destaque o cantor gospel Fabiano Barcelos, atração voltada ao público evangélico. Já o encerramento da programação, no domingo, contará com a apresentação do cantor Galã do Piseiro, que promete agitar o público com sucessos do ritmo nordestino.

Além das atrações musicais, o festival terá espaço garantido para os empreendedores locais, que vão expor e comercializar derivados da banana, além de outros produtos regionais do Vale do Juruá. “Estamos nos preparativos e acreditamos que será um grande sucesso, valorizando a nossa produção e fortalecendo a economia do município”, destacou o prefeito.

A programação também inclui rodeio, que começa na sexta-feira e terá sua grande final no domingo, mesmo dia em que será realizada a tradicional cavalgada, atraindo visitantes e moradores em um dos momentos mais aguardados da festa.

Com a mistura de cultura, música e gastronomia, o Festival da Banana reafirma seu papel como um dos maiores eventos populares do interior do Acre.






