27/09/2025
Rogeria Rocha e Cristian Felicidade participam vestidos de super-heróis em ação social em Rio Branco

Evento na Cidade do Povo reuniu serviços gratuitos, atividades para crianças e momentos de fé e solidariedade

A influenciadora digital acreana Rogéria Rocha, que acumula mais de 550 mil seguidores, participou neste sábado (27) do Dia V da Videira Church, em Rio Branco, ao lado do marido, o pastor Cristian Felicidade. O evento, realizado na Cidade do Povo, reuniu centenas de pessoas em uma grande ação social.

Rogéria Rocha e Cristian Felicidade participam vestidos de super-heróis em ação social em Rio Branco. Foto: Reprodução/Instagram

O casal chamou atenção ao participar da programação vestidos de super-heróis, reforçando o espírito lúdico da atividade. A iniciativa contou com uma série de serviços gratuitos à comunidade, incluindo atendimentos médicos e odontológicos, vacinação, orientação jurídica, apoio psicológico, bazar, cortes de cabelo e atividades recreativas voltadas para crianças.

Cristian destacou a importância de unir solidariedade e fé em momentos como esse. “Muito bom ver tantas crianças sendo alcançadas com esse trabalho muito lindo, para além disso, propagar o evangelho através do amor. Muitas pessoas sendo abraçadas, muita brincadeira e diversão”, declarou o pastor.

