Romário dedica ao pai o retorno do América-RJ ao calendário nacional

O América-RJ voltará ao cenário nacional em 2026 após conquistar a vaga na final da Copa Rio. Romário, presidente do clube, comemorou pelo Instagram e dedicou a conquista ao pai, Seu Edevair.

“É para esse cara em especial, MEU PAI, MEU ÍDOLO e o maior americano que conheci na vida e me fez ser América também. Ele com certeza, tá tomando a cervejinha dele e comemorando com a minha MÃE”, descreveu.

O Baixinho ainda disse que está muito feliz com a classificação para a decisão. “O nosso América nunca tinha chegado em uma final e ontem conseguimos esse feito histórico para todos nós americanos”, disse.

Na sequência, ele deixou seus agradecimentos. “Nossa torcida, jogadores, comissão, todo departamento de futebol profissional, meus vices, minha diretoria em geral, aos funcionários do clube e Papai do Céu é claro, por que sem ele, nada acontece em nossas vida”, comentou.

Romário relembrou que essa foi uma promessa do ano passado, quando assumiu a presidência do clube. Ele afirmou que ainda pretende colocar o esquadrão na elite do futebol carioca.

“Obrigado de coração a todos que sempre estiveram ao meu lado nessa luta. Vamos continuar e segue o jogo. Ontem foi um dia muito especial da minha vida”, encerrou.