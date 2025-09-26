Sabino será a 13ª troca ministerial do 3º mandato de Lula; relembre casos

A saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo marcará a 13ª troca ministerial no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi comunicada na sexta-feira (26). O substituto ainda não foi anunciado.
Durante coletiva, Sabino afirmou que entregou a carta de demissão ao presidente Lula, tendo assim, cumprindo o pedido do partido União Brasil.
“Eu vou seguir conversando com a liderança do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e nós vamos continuar o diálogo”, reiterou Celso sabino.
No dia 18 de setembro, o União estabeleceu um prazo de 24 horas para que seus filiados nomeados para cargos no governo deixassem os postos, “sob pena de prática de ato de infidelidade partidária”. A determinação foi dada em resolução assinada pelo presidente nacional do partido, Antônio Rueda.
O ultimato do União foi anunciado pela direção do partido, que manifestou “irrestrita solidariedade” a Rueda, após o nome do dirigente passar a constar nas investigações da PF (Polícia Federal) que apuram uma infiltração da organização criminosa PCC (Primeiro Comando Capital) nos setores financeiros e de combustíveis no Brasil.
“Causa profunda estranheza que essas inverdades venham a público justamente poucos dias após a determinação oficial de afastamento de filiados do União Brasil de cargos ocupados no governo Lula – movimento legítimo, democrático e amplamente debatido nas instâncias superiores”, diz a nota do partido.
Sabino era o único filiado ao União que permanecia no alto escalão da gestão petista.
Veja as trocas e demissões realizadas na Esplanada desde 2023
- Gonçalves Dias — demitido do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)
- Daniela Carneiro — demitida do Ministério do Turismo
- Ana Moser — demitida do Ministério do Esporte
- Márcio França — realocado do Ministério de Portos e Aeroportos para o Empreendedorismo
- Flávio Dino — deixou o Ministério da Justiça para assumir uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal)
- Silvio Almeida — demitido do Ministério dos Direitos Humanos
- Paulo Pimenta — demitido da Secom (Secretaria de Comunicação Social)
- Nísia Trindade — demitida do Ministério da Saúde
- Alexandre Padilha — realocado da Secretaria de Relações Institucionais para o Ministério da Saúde
- Juscelino Filho — demitido do Ministério das Comunicações
- Cida Gonçalves — demitida do Ministério das Mulheres
- Carlos Lupi — pediu demissão do Ministério do Trabalho
- Celso Sabino — anunciou que sairá do Ministério do Turismo até 2 de outubro
Relembre alguns casos
Gonçalves Dias
O primeiro ministro a deixar o governo foi o general Gonçalves Dias, que comandava o GSI.
Ele deixou o cargo após a CNN divulgar filmagens do circuito interno do Palácio do Planalto no dia dos ataques de 8 de janeiro. O vídeo mostrava o ex-ministro caminhando com invasores pelo prédio.
Daniela Carneiro
Dois meses depois, em junho de 2023, Lula demitiu a então ministra do Turismo, Daniela Carneiro.
Após ela pedir desfiliação do União Brasil, a legenda pressionou o Planalto por uma troca, de forma a manter o ministério sob gestão da legenda. Foi nomeado Celso Sabino em seu lugar.
Minirreforma
Em setembro de 2023, Lula fez uma minirreforma ministerial para ampliar o apoio do centrão e garantir votos no Congresso. Ana Moser deixou o Ministério do Esporte para a entrada de André Fufuca (PP).
Silvio Costa Filho (Republicanos) assumiu Portos e Aeroportos, antes comandado por Márcio França, que foi realocado para o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Dino no STFA quinta mudança ministerial ocorreu em fevereiro de 2024, quando Lula indicou o então ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF, na vaga deixada por Rosa Weber. O ministério passou então a ser comandado por Ricardo Lewandowski.
Silvio Almeida
Já em setembro de 2024, o então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi demitido após ser acusado de assédio moral e sexual.
Paulo Pimenta
Em janeiro de 2025, Lula demitiu o então ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, e nomeou o publicitário Sidônio Palmeira, que atuou em sua campanha de 2022.
A mudança teve como objetivo modernizar a comunicação do governo, ampliar sua presença nas redes sociais e conter a disseminação de notícias falsas.
Nísia Trindade
Em fevereiro, a ministra Nísia Trindade foi demitida do Ministério da Saúde e substituída por Alexandre Padilha.
A troca foi motivada por pressões internas e do próprio Lula para dar à pasta um viés mais “político” e concretizar entregas consideradas prioritárias por Lula.
Carlos Lupi
Em maio, Carlos Lupi pediu demissão do Ministério da Previdência após a revelação do escândalo de fraudes em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Em seu lugar, entrou Wolney Araújo, então secretário executivo.