Saiba como votou cada deputado no 1º turno da PEC da Blindagem

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (16/9), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem. Recebeu 353 votos a favor, 134 contrários e uma abstenção.

O texto prevê que qualquer investigação ou prisão de parlamentares só poderá ocorrer com autorização do Congresso.

O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, orientou voto contra. Apesar disso, 12 parlamentes dos 67 da bancada foram a favor do texto.

