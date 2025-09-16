Secretária é detida após agredir assessor de vereador no Acre: ‘Ameaçou minha família’

Uma movimentação intensa foi registrada nesta terça-feira (16) em frente à Prefeitura de Tarauacá, envolvendo a secretária de Ação Social, Cleane Monteiro, e Francisco Souza, assessor do vereador Totó (MDB).
Francisco relatou que estava em seu local de trabalho na Câmara Municipal quando a secretária atravessou a rua, teria xingado o funcionário com palavras como “vagabundo” e “cachorro”, além de agredi-lo no braço, causando arranhões. Segundo ele, Cleane também teria feito ameaças contra sua pessoa e familiares.
De acordo com Francisco, o motivo da agressão teria relação com uma audiência trabalhista ocorrida na manhã desta terça-feira, em que ele prestou depoimento como testemunha em um processo contra uma empresa ligada à secretária. “Assim que terminou a audiência, fui para o trabalho, ela me viu e já foi lá, transtornada”, afirmou.
Após o episódio, o assessor e a secretária se dirigiram à delegacia. Francisco registrou boletim de ocorrência e realizará exame de corpo de delito, que agora ficará sob análise da Polícia Civil, que investiga a ocorrência.
A secretária foi procurada pela redação, mas não se manifestou. A prefeitura de Tarauacá também não emitiu nenhuma nota até o momento.
CONFIRA: