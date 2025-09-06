Secretária mostra casa do tio destruída após ataques de Israel em Gaza: “Não há hospital e nem comida”

Secretária da Mulher do Acre mostra destruição em Gaza após ataques israelenses

A secretária da mulher do Acre, Mardhia El shawwa, utilizou suas redes sociais para expor a devastação causada pelos recentes ataques israelenses na região. Em um vídeo emocionante, ela mostra a casa de seu tio, que foi completamente destruída, e relata as dificuldades enfrentadas pela população local.

Nas imagens, é possível ver os escombros da residência, um cenário que se repete em várias partes de Gaza. A secretária aponta que as pessoas estão feridas e com fome, destacando a falta de recursos básicos. “Não há hospital e nem comida”, lamenta ela.

Secretária da Mulher do Acre mostra destruição em Gaza após ataques israelenses/Fotos: Reprodução

O relato de Mardhia El shawwa traz à tona a dor e a desesperança de muitos palestinos. Ela expressa sua revolta e indignação, afirmando que, após os ataques, nunca apoiará grupos terroristas, mas sim “o sentimento de dor, revolta e desesperança de cada palestino”.

