Secretária nega que foi detida por agredir assessor de vereador e diz que sofre perseguição

A secretária de Assistência Social de Tarauacá, Cleane Monteiro, se manifestou após a repercussão de um suposto episódio de agressão envolvendo Francisco Sousa, assessor do vereador Totó, em frente à Prefeitura do município. Segundo Cleane, ela não foi detida e se dirigiu à delegacia apenas para prestar esclarecimentos.

FIQUE POR DENTRO: Secretária é detida após agredir assessor de vereador no Acre: ‘Ameaçou minha família’

Em seu depoimento, a secretária afirma estar sendo perseguida politicamente por um grupo que ajudou a eleger e ressalta que, segundo ela, não houve qualquer agressão contra o assessor. “Em nenhum momento ninguém viu eu agredindo esse rapaz, são covardes ingratos. O importante é trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam”, declarou.

O episódio teria ocorrido após uma audiência trabalhista envolvendo a empresa da secretária, na qual Francisco Sousa atuou como testemunha. De acordo com o assessor, a secretária teria se aproximado dele de forma agressiva, o xingando e arranhando seu braço, além de proferir ameaças à sua família.

Após o ocorrido, Francisco registrou boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito na delegacia local. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que ainda deve apurar a veracidade das versões apresentadas pelas partes envolvidas.

Cleane Monteiro enfatizou que seu compromisso permanece voltado ao trabalho em prol da população de Tarauacá e que não será intimidadada por supostas tentativas de prejudicá-la. “Compromisso é trabalhar incansavelmente e não desistir diante de perseguições de covardes”, disse a secretária.