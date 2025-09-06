Secretário de Saúde do Acre orienta população sobre doação de órgãos

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, utilizou suas redes sociais neste sábado (6) para responder perguntas enviadas por seguidores. Entre os temas abordados, destacou-se a dúvida sobre como se tornar um doador oficial de órgãos.

Segundo Pascoal, a legislação brasileira estabelece que a decisão final cabe à família do paciente. “No momento em que se fecha um protocolo de morte cerebral, fica sob responsabilidade dos familiares autorizar ou não a doação. Por isso, é essencial conversar com eles e manifestar em vida o desejo de ser doador. Esse gesto pode transformar e prolongar a vida de muitas pessoas”, explicou.

Dados do relatório anual de transplantes mostram que o número de famílias brasileiras que recusam a autorização para a doação de órgãos tem aumentado.

Para o secretário, isso reforça a necessidade de ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância desse ato de solidariedade.

Veja o vídeo: