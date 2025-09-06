06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Paolla Oliveira diz ter “valores diferentes” de Virginia Fonseca e evita rivalidade na Grande Rio
Quem é Carlo Acutis, o “influencer de Deus” que será canonizado no domingo
“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Secretário de Saúde do Acre orienta população sobre doação de órgãos

Pedro Pascoal reforçou a importância de manifestar em vida o desejo de doar e ressaltou que a decisão final cabe aos familiares

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, utilizou suas redes sociais neste sábado (6) para responder perguntas enviadas por seguidores. Entre os temas abordados, destacou-se a dúvida sobre como se tornar um doador oficial de órgãos.

Secretário de Saúde do Acre orienta população sobre doação de órgãos. Foto: ContilNet

Segundo Pascoal, a legislação brasileira estabelece que a decisão final cabe à família do paciente. “No momento em que se fecha um protocolo de morte cerebral, fica sob responsabilidade dos familiares autorizar ou não a doação. Por isso, é essencial conversar com eles e manifestar em vida o desejo de ser doador. Esse gesto pode transformar e prolongar a vida de muitas pessoas”, explicou.

Dados do relatório anual de transplantes mostram que o número de famílias brasileiras que recusam a autorização para a doação de órgãos tem aumentado.

Para o secretário, isso reforça a necessidade de ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância desse ato de solidariedade.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.