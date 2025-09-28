28/09/2025
Seleção Brasileira estreia no Mundial sub-20 e mira o hexacampeonato

Neste domingo (28/9), às 20h, a Seleção Brasileira sub-20 entra em campo para sua estreia na Copa do Mundo Fifa 2025 da categoria, frente ao México, no Estádio Nacional. A partida que será disputada em Santiago, no Chile, abre a caminhada verde-amarela no grupo C, em busca do sexto título mundial da categoria.

Desde que o torneio foi criado em 1977, o Brasil se firmou como uma das forças da disputa. A Seleção já ergueu a taça cinco vezes, em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011, e é o segundo país com mais títulos, atrás apenas da Argentina.

Além dos títulos, o Brasil já foi vice-campeão em quatro edições: 1991, 1995, 2009 e 2015. No último Mundial, em 2023, o time brasileiro foi eliminado nas quartas de final pela Israel, já na prorrogação.

Ao todo, 21 atletas foram chamado pelo treinador para a competição

O Brasil jogará o Mundial em Santiago, no Chile

A 24ª edição da Copa do Mundo Fifa Sub-20 será disputada entre 27 de setembro e 19 de outubro.

O formato contempla seis grupos com quatro equipes cada; as duas primeiras colocadas de cada grupo e os quatro melhores terceiros avançam para as oitavas de final. O Brasil integra o Grupo C, ao lado de México, Marrocos e Espanha.

Na fase de grupos, o time comandado por Ramon Menezes jogará três partidas:

  • Dom, 28/9: Brasil x México
  • Qua, 1/10: Brasil x Marrocos
  • Sáb, 4/10: Brasil x Espanha
