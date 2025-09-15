Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção Indígena em amistoso intermunicipal

Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3 em jogo com o time dos povos indígenas Yawanawá de Tarauacá, na noite deste sábado, 13.

O evento esportivo, promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul,teve início às 18:30 horas com uma partida de futebol feminino entre os times do Flamengo versus Igarapé Preto, jogo vencido pelo time do Flamengo por 1 x 0.

Gilvan Ferreira, Coordenador do Departamento de Esportes de Cruzeiro do Sul, destacou a grande partida ocorrida neste sábado e os próximos eventos esportivos alusivos ao aniversário de Cruzeiro do Sul.

“Foi um belo espetáculo de futebol, a seleção dos Yawanawá jogou muito e surpreendeu a todos pelo nível do futebol. Nosso Cruzeirão estava lotado. Nos próximos dias teremos duas grandes competições que irão movimentar o futebol de nossa cidade e todos estão convidados a ir ao Cruzeirão assistir grandes jogos de forma gratuita.”

Reforma e eventos

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul fez reformas no estádio O Cruzeirão, com a cobertura da arquibancada, recuperação do gramado, troca da iluminação e pintura total. O espaço vai sediar duas importantes competições em breve.

A Super Copa dos campeões das vilas contará com 6 equipes e acontecerá entre os dias 17 à 19. Já no dia 22 terá início abertura do Copão do Vale do Juruá,que contará com 5 seleções, sendo as de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Guajará e Tarauacá, cuja final será no próximo dia 27 de setembro.