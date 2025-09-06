Série D: confira melhores momentos de ASA-AL e Maranhão-MA

Em jogo transmitido ao vivo e com imagens pelo Metrópoles, o ASA-AL perdeu por 3 x 0 para o Maranhão-MA. Os visitantes marcaram com Ryan (duas vezes) e Keven. Os goleiros Jean e Jerfesson defenderam penalidades no tempo normal da partida de Júnior Viçosa e Clessione, respectivamente.
Confira os melhores momentos da partida:
Fora da Série C desde 2006, o Maranhão garantiu o acesso e agora aguarda o vencedor de Santa Cruz-PE e América de Natal-RN.
Sábado (6/9):
- Barra-SC 1 x 0 Cianorte-PR – 16h
- Inter de Limeira-SP 1 x 0 Goiatuba-GO – 16h
- ASA-AL 0 x 3 Maranhão-MA – 17h
Domingo (7/9):
- América-RN x Santa Cruz-PE – 19h