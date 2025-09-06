06/09/2025
Série D: confira melhores momentos de Barra-SC x Cianorte-PR

Metrópoles
Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o Barra-SC venceu o Cianorte-PR no apagar das luzes. No final da partida, Natan fez gol de cabeça, garantindo o 1 x 0.

Confira os melhores momentos da partida:

Com a vitória, o Barra-SC, criado em 2013, chega à Série C pela primeira vez. O clube enfrentará a Inter de Limeira-SP nas semifinais.

Metrópoles no Brasileirão Série D

As transmissões são realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. 

O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, oito jogos das oitavas de final do Brasileirão Série D neste fim de semana. Confira a lista completa:

Sábado (6/9):

  • Barra-SC 1 x 0 Cianorte-PR – 16h
  • Inter de Limeira-SP 1 x 0 Goiatuba-GO – 16h
  • ASA-AL 0 x 3 Maranhão-MA – 17h

Domingo (7/9):

  • América-RN x Santa Cruz-PE  – 19h

 

