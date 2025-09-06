Série D: confira melhores momentos de Barra-SC x Cianorte-PR

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o Barra-SC venceu o Cianorte-PR no apagar das luzes. No final da partida, Natan fez gol de cabeça, garantindo o 1 x 0.

Confira os melhores momentos da partida:

Com a vitória, o Barra-SC, criado em 2013, chega à Série C pela primeira vez. O clube enfrentará a Inter de Limeira-SP nas semifinais.

