Série D: Metrópoles transmite três jogos das quartas neste sábado

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Três jogos serão disputados neste sábado (6/9) e outro no domingo (7/9). Confira a lista completa:

Sábado (6/9):

  • Barra-SC x Cianorte-PR – 16h
  • Inter de Limeira-SP x Goiatuba-GO – 16h
  • ASA-AL x Maranhão-MA – 17h

Domingo (7/9):

  • América-RN x Santa Cruz-PE  – 19h
Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal MetrópolesClique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

