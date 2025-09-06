Série D: Metrópoles transmite três jogos das quartas neste sábado

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Três jogos serão disputados neste sábado (6/9) e outro no domingo (7/9). Confira a lista completa:
Sábado (6/9):
- Barra-SC x Cianorte-PR – 16h
- Inter de Limeira-SP x Goiatuba-GO – 16h
- ASA-AL x Maranhão-MA – 17h
Domingo (7/9):
- América-RN x Santa Cruz-PE – 19h
Metrópoles no Brasileirão Série D
O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.
As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.
A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.