Série D: três equipes garantem acesso à 3ª divisão. Veja os resultados

O Metrópoles transmite ao vivo e com imagens pelo YouTube todos os jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Três jogos são disputados no sábado (6/9), e uma partida fechará a rodada no domingo (7/9).

Confira a lista completa:

Sábado (6/9):

Barra-SC 1 x 0 Cianorte-PR – 16h

Inter de Limeira-SP 1 x 0 Goiatuba-GO – 16h

ASA-AL 0 x 2 Maranhão-MA – 17h

Domingo (7/9):

América-RN x Santa Cruz-PE – 19h

Confira os resultados dos jogos deste sábado (6/9) pela competição, transmitidos pelo Grupo Metrópoles, após aquisição dos direitos de transmissão do Brasileirão Série D.

Barra-SC 1 x 0 Cianorte-PR – 16h

Na Arena Barra FC, em Itajaí, o Barra-SC venceu o Cianorte-PR por 1 x 0. O gol que garantiu a vaga para a Série C foi marcado por Natan nos acréscimos do segundo tempo.

Inter de Limeira-SP 1 x 0 Goiatuba-GO – 16h

Após 22 anos sem jogar a Série C, o Inter de Limeira-SP venceu o Goiatuba-GO por 1 x 0 no Estádio Major Levy, em Limeira, e se classificou para a terceira divisão. O gol foi de Kaio Cristian.

ASA-AL 0 x 2 Maranhão-MA – 17h

O ASA de Arapiraca-AL vai perdendo por 2×0 contra o Maranhão-MA, que vai se classificando. Os gols foram de Keven e Ryan, enquanto Clessione e Júnior Viçosa perderam pênaltis.

Matéria em atualização.

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.