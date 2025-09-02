Shopping do Lar anuncia super promoção com 40% de desconto em toda loja nesta quinta, sexta e sábado

Promoção especial acontece nesta quinta, sexta e sábado em Rio Branco

O Shopping do Lar preparou uma grande oportunidade para os consumidores de Rio Branco. Nesta quinta (4), sexta (5) e sábado (6), a loja estará oferecendo 40% de desconto em todos os produtos, com exceção apenas dos óleos Ozo.

Shopping do Lar anuncia super promoção com 40% de desconto em toda loja nesta quinta, sexta e sábado/Foto: Reprodução

 

A ação promocional é uma forma de retribuição aos clientes, oferecendo preços especiais em diversos itens. É a grande chance de adquirir utilidades domésticas, brinquedos, presentes, material escolar e outros itens com preços imperdíveis.

A expectativa é de grande movimentação durante os três dias de liquidação. Então não perca tempo! A liquidação é por tempo limitado e vai só até este sábado, dia 6 de setembro.

Promoção especial acontece nesta quinta, sexta e sábado em Rio Branco/Foto: Cedidas

O Shopping do Lar está localizado na Rua Isaura Parente, 3148, na rotatória da AABB, em Rio Branco.

