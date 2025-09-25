Skatista brasileiro despenca da altura de um prédio e crava recorde mundial

O feito foi construído em etapas. Nas duas primeiras tentativas, Mineirinho desceu de 55 e 60 metros, aumentando o desafio progressivamente. Na terceira, alcançou 65 metros, estabelecendo um novo recorde. A quarta descida, de 70 metros, ampliou ainda mais a marca e consolidou o brasileiro como referência mundial.

Relato emocionante

Após a façanha, Sandro Dias falou sobre os limites físicos e os riscos envolvidos: “Agora vou ser sincero, cheguei em um limite, vou parar por aqui. Já foi bom demais, tem muitas coisas que se impõe nesse cenário, a rampa que nunca existiu antes, uma mistura de muita velocidade, muita força G, condição climática, muito vento, quase parei lá em cima porque estava ventando demais. Acho que fui o bastante já, estou satisfeitíssimo. Provou que a gente consegue se superar a hora que a gente quiser.”

O skatista também relatou a emoção de ter conseguido a marca inédita: “Nunca esperava que fosse dropar uma rampa de 70 metros, mais de 70 metros. Estou feliz, obrigado mãe e pai que devem estar com o coração na mão (chora), me preparei para isso. Tudo o que fiz foi muito pior que isso, por isso estava muito seguro.”

Por fim, reforçou a necessidade de respeitar os limites do corpo e da segurança: “Temos que saber a hora de parar, quebramos recordes. Qualquer vacilo chega a ser risco de morte, vamos preservar nossa vida.”

Reconhecimento oficial

O recorde anterior, de 64 metros, já pertencia a Mineirinho, alcançado durante os preparativos do evento no início de setembro, mas sem validação oficial. Desta vez, representantes do Guinness World Records acompanharam a performance em Porto Alegre e devem confirmar a nova marca.

Além da maior altura, Sandro Dias também busca homologar outro feito: a maior velocidade já registrada em um skate padrão. Na última descida, ele alcançou 94 km/h, número que será analisado pela organização internacional.

Veja o vídeo: