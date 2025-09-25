Skatista brasileiro despenca da altura de um prédio e crava recorde mundial

O skatista Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, escreveu mais um capítulo histórico no esporte nesta quinta-feira (25/9), em Porto Alegre. Aos 50 anos, o hexacampeão mundial quebrou o recorde mundial de maior altura já descida em uma megarrampa ao dropar de 65 e, em seguida, 70 metros na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), edifício icônico da capital gaúcha.
O feito foi construído em etapas. Nas duas primeiras tentativas, Mineirinho desceu de 55 e 60 metros, aumentando o desafio progressivamente. Na terceira, alcançou 65 metros, estabelecendo um novo recorde. A quarta descida, de 70 metros, ampliou ainda mais a marca e consolidou o brasileiro como referência mundial.
Relato emocionante
Após a façanha, Sandro Dias falou sobre os limites físicos e os riscos envolvidos: “Agora vou ser sincero, cheguei em um limite, vou parar por aqui. Já foi bom demais, tem muitas coisas que se impõe nesse cenário, a rampa que nunca existiu antes, uma mistura de muita velocidade, muita força G, condição climática, muito vento, quase parei lá em cima porque estava ventando demais. Acho que fui o bastante já, estou satisfeitíssimo. Provou que a gente consegue se superar a hora que a gente quiser.”
O skatista também relatou a emoção de ter conseguido a marca inédita: “Nunca esperava que fosse dropar uma rampa de 70 metros, mais de 70 metros. Estou feliz, obrigado mãe e pai que devem estar com o coração na mão (chora), me preparei para isso. Tudo o que fiz foi muito pior que isso, por isso estava muito seguro.”
Por fim, reforçou a necessidade de respeitar os limites do corpo e da segurança: “Temos que saber a hora de parar, quebramos recordes. Qualquer vacilo chega a ser risco de morte, vamos preservar nossa vida.”
Reconhecimento oficial
O recorde anterior, de 64 metros, já pertencia a Mineirinho, alcançado durante os preparativos do evento no início de setembro, mas sem validação oficial. Desta vez, representantes do Guinness World Records acompanharam a performance em Porto Alegre e devem confirmar a nova marca.
Além da maior altura, Sandro Dias também busca homologar outro feito: a maior velocidade já registrada em um skate padrão. Na última descida, ele alcançou 94 km/h, número que será analisado pela organização internacional.
Veja o vídeo: