“Somos grandes apoiadores um do outro”, diz Lore sobre relacionamento com Léo Santana

Escrito por Portal Leo Dias
Lore Improta marcou presença na grande final da disputa de samba da Viradouro, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (26/9), e conversou com o portal LeoDias, representado pela repórter Monique Arruda. A influenciadora abriu o jogo sobre o relacionamento de quase oito anos com Léo Santana e garantiu que o ciúme não é uma questão no casamento com o artista.

Lore afirmou que Léo não sente ciúme de seus compromissos carnavalescos: “Zero! A gente fica brincando com isso. De fato, não é uma questão que influencie dentro da nossa casa ou tire a nossa paz”, disse ela.

Veja as fotos

Lore Improta, Leo Santana e Liz
Lore Improta, Leo Santana e Liz
Divulgação: Enzo Piero
Léo Santana e Lore ImprotaDivulgação: Enzo Piero
Foto/Instagram
Foto/Instagram
Foto: Instagram
Lore Improta e Leo Santana aproveitam férias em famíliaFoto: Instagram
Reprodução: Instagram @loreimprota
Lore Improta e Léo SantanaReprodução: Instagram @loreimprota

“A gente fica brincando na internet, porque a gente sabe que a galera gosta da resenha. Tem vezes que a [roupa] do Carnaval ele só vê no dia e só sabe no dia. Eu já fico esperando o comentário dele”, acrescentou.

A dançarina ainda ressaltou que o casamento com Léo é repleto de cumplicidade: “É um grande apoiador meu. Nós somos grandes apoiadores um do outro e acho que é isso que faz nosso casamento ser tão maduro hoje em dia. Eu entender o trabalho dele e ele entender o meu. A gente se apoia e eu sou muito feliz que ele está ao meu lado quando eu preciso”, concluiu.

Lore Improta e Léo Santana assumiram o relacionamento em 2017. Eles passaram por idas e vindas e alguns términos, mas oficializaram a união em 2021.Os dois são pais de Liz, de 4 anos e já falaram publicamente sobre a vontade de aumentar ainda mais a família.

