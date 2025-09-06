“Sou do rango caseiro”, diz Fogaça, um dos principais chefs do Brasil

Quando imaginamos o que um dos chefs de cozinha mais conhecidos do país gosta de comer, logo vem a mente um prato requintado, com ingredientes caros e apresentação pomposa. Contudo, não é o caso de Henrique Fogaça: o chef, cantor e empresário revelou que gosta de comida caseira e simples.

Em entrevista a Veja, ele afirmou que já fez muitas coisas inovadoras e requintadas na gastronomia, trabalhou em restaurantes de renome e ao lado de grandes chefs, mas que sempre volta às raízes. “Sou do rango caseiro”, ressalta.

Mesmo com empreendimentos mais refinados, ele conta que sempre tenta manter no menu o simples bem feito. “O Sal tem um perfil mais elaborado, mais pensado, mas eu monto o prato pra mim. É o que eu gostaria de comer. Quando a comida é boa, ela é boa sempre”, refletiu.

O jurado do MasterChef Brasil é o convidado do Metrópoles Talks que acontece no dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP). No evento, intitulado Lições de uma vida sem receita pronta, Fogaça falará sobre gastronomia, negócios e os desafios que envolvem a carreira da área.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla