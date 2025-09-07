Sucesso na gastronomia: conheça os 3 empreendimentos de Fogaça

Há 20 anos, Henrique Fogaça abria seu primeiro restaurante. Localizado em São Paulo, o Sal Gastronomia começou com um pequeno fogão, receitas regionais, produtos locais, técnicas clássicas e menu degustação harmonizado com vinhos.

“Foi um baita desafio. Era um espaço pequeno, com fogão usado e uma mesa comunitária. Lá eu evoluí e cresci bastante como cozinheiro e chef de cozinha”, contou em entrevista recente. Hoje, o empresário toca duas unidades do restaurante em São Paulo e vai contar mais sobre sua trajetória na gastronomia no próximo Metrópoles Talks, que acontece dia 28 de outubro em Pinheiros (SP).

Outros negócios de sucesso chefiados pelo jurado do MasterChef Brasil são o Jamile, focado em comida contemporânea e internacional; e o gastropub Cão Véio, que tem unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Londrina, Goiânia, Cuiabá e Curitiba.

A marca teve uma breve passagem também por Brasília, mas encerrou as atividades após a pandemia. Fogaça, contudo, afirma que não fechou as portas para a capital federal: “Gosto da região e ainda penso em levar uma nova unidade para a cidade”.

Embora os três empreendimentos sejam diferentes em conceito, todos têm algo em comum no menu: servem cupim assado finalizado na manteiga de garrafa – nos restaurantes com mandioca cozida e farofa de banana; no bar, no pão francês com vinagrete. O prato é a marca registrada de Fogaça.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla