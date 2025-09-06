Surfista é morto após ataque de tubarão em praia na Austrália

Escrito por Metrópoles
Um surfista experiente, de 57 anos, morreu após ser atacado por um tubarão na manhã deste sábado (6/9) na Austrália, de acordo com a polícia local e a Surf Life Saving NSW. O incidente ocorreu entre Dee Why e a praia de Long Reef, cerca de 100 metros ao norte do clube de surfe.

Morador de Northern Beaches, ele entrou no mar às 9h30 com um grupo de amigos antes de ser puxado para a costa por amigos e testemunhas, segundo informações da SKY News Austrália.

Os socorristas chegaram por volta de 10h (horário local). Apesar de ter sido resgatado, o homem perdeu as duas pernas e morreu na água.

O inspetor do Comando da Área Policial de Northern Beaches, Stuart Thomson, disse que o surfista perdeu vários membros. Thomson afirmou que não foram bem sucedidas as tentativas de salvá-lo, pois ele havia perdido muito sangue.

O surfista deixa esposa e uma filha pequena.

