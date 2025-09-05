taylor-swift-desistiu-de-assistir-a-jogo-do-noivo-no-brasil,-diz-tmz

O jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizado nesta sexta-feira (5/9) na Neo Química Arena, gerou grande expectativa entre os fãs brasileiros. O motivo foi a possível presença de Taylor Swift entre os torcedores, já que o noivo da cantora, Travis Kelce, está em campo.

Apesar da torcida aguardar a artista, e até de veículos anunciarem sua chegada a São Paulo, a cantora não teria aparecido nas arquibancadas para acompanhar o amado. Desde o início do relacionamento, em 2023, Taylor tem marcado presença em diferentes partidas da National Football League (NFL). O casal ficou noivo em 26 de agosto.

Segundo o TMZ, Taylor e outras companheiras dos jogadores não viajaram ao Brasil para o jogo. A passagem rápida de Kelce pelo país, de apenas dois dias, e questões de segurança pesaram na decisão da artista, de acordo com o site norte-americano.

Esta foi a primeira partida de Travis Kelce desde o anúncio do noivado, que movimentou as redes sociais. A expectativa agora é que Taylor Swift acompanhe o noivo no próximo confronto do Kansas City Chiefs, contra o Philadelphia Eagles, em 14 de setembro, no Arrowhead Stadium, nos Estados Unidos.

