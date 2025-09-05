Técnico do PSG sofre acidente de bicicleta e passará por cirurgia

O técnico Luís Enrique, do Paris Saint-Germain, terá que ser submetido a uma cirurgia na clavícula após sofrer um acidente de bicicleta. O espanhol de 55 anos transitava por Paris, mas acabou caindo e precisou ser levado ao pronto-socorro, onde foi constatada uma fratura na clavícula.

O clube não deu prazo de retorno, e avisou que novas informações serão divulgadas em breve.

Nas redes sociais oficias da equipe em português, o clube emitiu uma nota sobre a situação. Confira:

Após um acidente de bicicleta na sexta-feira, o técnico Luis Enrique foi atendido pelos serviços de emergência e será submetido a uma cirurgia por uma fratura na clavícula. O clube deseja uma rápida recuperação a ele. Mais atualizações serão compartilhadas no futuro. — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) September 5, 2025

Luís Enrique está no time de Paris desde a temporada 23/24, conquistado o primeiro título de Champions Leaguena história do clube na última temporada. Ele ainda venceu os dois últimos campeonatos franceses e chegou na final da Copa do Mundo de Clubes.

Os outros trabalhos foram pela seleção da Espanha e Barcelona, onde fez comandou o trio Messi, Suarez e Neymar, que garantiu um troféu de Champions, entre outros títulos. O profissional também foi jogador de futebol, e fez carreira pelo Barcelona, Roma, Real Madrid e Seleção Espanhola.