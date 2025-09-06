Telebras fecha acordo para diminuir dependência do Orçamento da União

A Telebras e o Ministério das Comunicações firmaram, nessa sexta-feira (5/9), um acordo que tem como objetivo a redução da dependência da estatal em relação ao Orçamento Geral da União, por meio de recursos do Tesouro Nacional.

A iniciativa faz parte da estratégia do governo federal de promover uma transição para que as empresas estatais se tornem autossuficientes na geração de receitas.

Com a medida, que foi formalizada em cerimônia na sede do Ministério das Comunicações, em Brasília, a Telebras teoricamente terá maior flexibilidade financeira para usar suas próprias receitas em investimentos – já que deixará de ficar sujeita aos limites de gastos impostos à União.

O que muda

De acordo com o novo modelo, a Telebras poderá fazer investimentos diretamente na expansão de negócios e em políticas públicas de inclusão digital sem depender do Tesouro Nacional.

A companhia estatal, no entanto, seguirá recebendo recursos destinados a salários e despesas de custeio.

Segundo o presidente da Telebras, André Leandro Magalhães, a mudança “garante flexibilidade e meios necessários para ampliar a competitividade e cumprir a missão pública de forma sustentável”.

Além de Magalhães, também participaram da cerimônia os ministros das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Atualmente, 17 das 44 empresas estatais federais são dependentes do Orçamento Geral da União. Entre elas, apenas a Telebras e a Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) cumprem os requisitos para pleitear esse tipo de acordo com o governo.

A regulamentação de acordos para contratos de gestão pelas estatais dependentes consta de um decreto publicado em junho deste ano e está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Esses contratos de gestão só podem ser reivindicados por empresas dependentes que tiverem Índice de Sustentabilidade Financeira (ISF) igual ou superior a 0,4 – ou seja, que forem capazes de bancar pelo menos 40% das suas despesas operacionais.

Os contratos têm duração de cinco anos e podem ser prorrogados por outros cinco.