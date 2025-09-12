Temporal causa quedas de árvores e danos em Rio Branco nesta sexta-feira; veja vídeo

Um temporal atingiu Rio Branco na tarde desta sexta-feira (12), provocando ao menos oito ocorrências de quedas de árvores sobre residências, via pública e rede elétrica. Os dados são do Coronel Falcão, da Defesa Civil da capital.

De acordo com o levantamento parcial, já choveu 9,6 milímetros e os ventos chegaram a 14,9 metros por segundo (49,8 km/h), com rajadas.

A Defesa Civil informou que está apurando novas ocorrências e destacou que o Corpo de Bombeiros encontra-se em máxima ação para atender as demandas causadas pelo temporal.

Veja o vídeo: