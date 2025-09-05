Temporal derruba postes e deixa bairros de Rio Branco sem energia

Pelo menos 12 postes foram derrubados durante um temporal que atingiu Rio Branco nesta sexta-feira (5), deixando quatro bairros do Segundo Distrito sem energia elétrica. Os locais afetados foram o Conjunto Habitacional Cidade do Povo, Loteamento Santa Helena, Rosa Linda e Albert Sampaio.

O acidente ocorreu por volta das 13h, na BR-364, onde parte da estrutura elétrica ficou caída. Até as 15h, o fornecimento ainda não havia sido restabelecido. A concessionária Energisa informou que equipes atuam nos pontos atingidos, mas não apresentou previsão de normalização.

A queda de energia provocou transtornos na rotina dos moradores. Em mensagens compartilhadas em grupos de vizinhança, uma boleira relatou preocupação com possíveis prejuízos na produção. “Ainda bem que eu não tenho pedido para hoje, é só a produção de amanhã. Mas, atrasa tudo”, disse, sem querer se identificar.

A Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, localizada na Cidade do Povo, precisou suspender um arraial que estava programado para esta sexta-feira devido à falta de energia.

Com informações do G1

O que diz a Energisa?

A Energisa informa que os clientes dos bairros: Cidade do Povo, Loteamento Santa Helena, Rosa Linda e Albert Sampaio, no Segundo Distrito em Rio Branco, tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta sexta-feira, 05/09, devido a fortes ventos que atingiram a região e provocaram a queda de árvores e quebra de 8 postes.

A rede elétrica foi prejudicada pelas rajadas de ventos . Os trabalhos são de extrema complexidade, pois é necessário reconstruir vários de trechos de redes afetadas.

Devido à severidade dos estragos na rede elétrica, a concessionária está com 10 equipes em campo.

A Energisa lembra a importância de não se aproximar dos cabos partidos em qualquer situação. Caso se depare com algum cabo rompido, galhos ou outros objetos na rede elétrica, fique longe e entre em contato com Energisa através de um dos canais de atendimento:

* Aplicativo Energisa ON

* Gisa (www.gisa.energisa.com.br)

* Call Center 0800-647-7196.