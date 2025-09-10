Terceiro adolescente envolvido em roubo no bairro Canaã é apreendido pela polícia

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), apreendeu na tarde desta terça-feira (9) o terceiro adolescente suspeito de participar de um assalto a uma residência no bairro Canaã, em Rio Branco. A ação ocorreu no bairro 06 de Agosto, como parte das investigações em andamento.

O caso remonta à semana passada, quando três adolescentes invadiram uma casa, mantiveram uma família refém, subtraíram diversos pertences e realizaram uma transferência via PIX de R$ 20 mil utilizando o celular da vítima.

Na sexta-feira (6), a DCORE já havia cumprido dois mandados de internação expedidos pela Justiça contra outro casal de adolescentes envolvidos no mesmo crime. As apreensões foram realizadas na Escola CERB, localizada no centro da cidade. Durante a investigação, os policiais descobriram que uma das adolescentes detidas tinha parentesco com a vítima e teria planejado o assalto junto com o namorado.

Após as audiências, a juíza responsável determinou a internação do casal, que agora permanece à disposição da Justiça.

Com a captura do terceiro adolescente, a DCORE considera que o grupo principal responsável pelo crime está desarticulado. As diligências continuam para localizar os bens obtidos ilegalmente e investigar se outras pessoas também tiveram participação no roubo.