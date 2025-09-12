Terremoto de magnitude 7.1 atinge a costa leste da Rússia

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a costa leste da região russa de Kamchatka neste sábado (13/9). De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ, sigla em alemão), o abalo ocorreu a uma profundidade de 10 km.

Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês) estimou a magnitude em 7,4, com uma profundidade de 39,5 km.

O Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico (TWS, sigla em inglês) informou que havia uma ameaça de um possível tsunami devido ao terremoto.

No Japão, a sudoeste da Península de Kamchatka, nenhum alerta de maremoto foi emitido, informou a rede de notícias RNZ.

Kamchatka é a mesma região alvo de um tremor há um mês. Em agosto, atingiu 8,8, um dos mais fortes registrados em equipamentos sísmicos modernos.