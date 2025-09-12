Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciam gravidez do segundo filho

A família de Thammy Miranda e Andressa Ferreira vai aumentar. O casal revelou nesta sexta-feira (12/9) que estão a espera do segundo filho.

O casal anunciou a novidade com um vídeo onde aparecem ao lado do primogênito, Bento, de 5 anos, e celebram o novo momento da família.

O desejo de ter um novo filho já era comentado pelos dois nas redes sociais. Thammy e Andressa estão juntos desde 2014.

Os dois se casaram em 2018 e, em 2019, anunciaram a gravidez do primeiro filho em 2019, após Andressa passar pelo processo de fertilização in vitro (FIV), nos Estados Unidos.