Thomas Bryan promete “guerra” em luta principal do BRTL Fight e destaca inclusão de Renan Orlanda

Atleta destacou a importância de eventos desse porte para o esporte local

O lutador profissional acreano Thomas Bryan, que disputará a luta principal do BRTL Fight Combat valendo cinturão, falou sobre suas expectativas para o evento em Rio Branco. Em entrevista, ele destacou a importância de eventos desse porte para o esporte local e comentou sobre a luta de Renan Orlanda, atleta com síndrome de Down que venceu sua disputa mais cedo na noite.

Thomas Bryan promete “guerra” em luta principal do BRTL Fight e destaca inclusão de Renan Orlanda. Foto: ContilNet

“Quando eu viajava para competir e voltava com o cinturão, todo dia ele [Renan] pegava o cinturão para tirar foto. Eu queria que ele tivesse essa experiência também”, afirmou Bryan, mostrando seu lado humano e incentivador dentro do esporte.

Sobre sua própria luta, o lutador acreano se mostrou confiante e determinado: “Com toda certeza o cinturão vai ficar aqui em Rio Branco. Eu tô pronto pra gente fazer uma boa guerra. Toda a luta nossa, vocês já podem acompanhar a e-guerra. Inclusive, a gente ainda está com o supercílio aberto da luta anterior, então já mostra como a gente está pronto. Pode ter certeza que vamos fazer uma guerra e vamos localizar ainda no primeiro round.”

A expectativa é de que a disputa principal seja eletrizante, reunindo torcida e lutadores de alto nível em uma noite histórica para o MMA acreano. Thomas Bryan endossa a vontade de proporcionar um combate intenso, mantendo o título em casa e consolidando a força do esporte na região.

Veja o vídeo:

